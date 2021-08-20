Белгород, 20 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Белгородской области 20 августа подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 239 пациентов, зарегистрировано четыре летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 записался 3 051 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлен 47 521 носитель инфекции. Завершили лечение 42 082 человека. В стационарах находятся 1 584 пациента, получают амбулаторную помощь 2 884 жителя. От осложнений при коронавирусе в регионе скончался 971 человек.

С начала прививочной кампании на вакцинацию от COVID-19 записались 692 570 добровольцев. Из них 607 883 человека уже завершили курс иммунизации.