Хараре, 20 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Сербия подарит Зимбабве 30 тысяч порций вакцин от коронавируса и 65 тонн продовольственной продукции. Соответствующий договор подписали 20 августа в Хараре министры иностранных дел Сербии и Зимбабве Никола Селакович и Фредерик Шава.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

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Глава сербской дипломатии заявил по этому поводу, что его страна намерена продолжить сотрудничество в Зимбабве и другими африканскими странами на принципах взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Фредерик Шава со своей стороны подчеркнул, что Зимбабве высоко оценивает намерение Белграда подарить его стране вакцины от коронавируса и высказал надежду, что Сербия могла бы помочь Зимбабве наладить собственное производство вакцин.

Министр иностранных дел Зимбабве также отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Сербии, потому что она «защищает факты и истину». «Хараре поддержал Сербию, когда под ударом оказалась ее территориальная целостность после одностороннего провозглашения независимости Косово. Мы знаем, что и в историческом, и в культурном смысле Косово является частью Сербии, и когда мы поддержали Белград в ООН, мы это сделали потому, что знаем об этих фактах», — процитировал слова Шавы телеканал РТС.

Напомним, что в Сербии налажено производство российской вакцины от коронавируса «Спутник-V».