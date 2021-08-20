В Южной Осетии выявили ещё более 20 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 20 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 175 тестов на коронавирус, из которых 25 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 20 августа сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 4710 носителей SARS-CoV-2, из них 4026 выздоровели, в том числе 17 — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 689 носителей коронавируса.
В течение суток 19 августа в Южной Осетии сообщили о 19 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 119 тестов. Выздоровевшими медики признали 47 человек.
Как рассказала журналистам глава Республиканского медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике выписали из «красной зоны» трёх человек, поступили в больницу два пациента с COVID-19. Всего там лечатся 57 пациентов.
Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация в Южной Осетии постоянного ухудшается. В республике растёт число активных случаев заражения коронавирусом.