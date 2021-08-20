Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Петербурге власти могут снять действующий уже более двух месяцев запрет на работу детских развлекательных центров в торговых комплексах, введенный в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. К работникам таких центров могут быть предъявлено требование об обязательной вакцинации, по аналогии с сотрудниками фуд-кортов.

Дарья Драй ИА REGNUM Детские игры

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В «ближайшее время будет принято решение по поводу возможности снять ограничения с детских развлекательных центров», сообщили агентству РБК в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле администрации Санкт-Петербурга.

Чиновники пояснили, что в ходе диалога с представителями развлекательных центров обсуждались параметры, которые позволят открыть детские объекты торговых центрах.

«Это схожие с ранее разработанными для фуд-кортов меры — 100% вакцинация сотрудников, хотя бы первым компонентом, использование бактерицидных излучателей, который могут работать в присутствии людей, дополнительные перегородки, термометрия, контроль заполняемости помещений», — заявили в комитете.

Ранее представители бизнеса попросили снять запрет на работу детских развлекательных центров при условии полной вакцинации персонала и соблюдения жестких санитарных мер.

Напомним, согласно опросу, 35% работников сферы услуг Петербурга ни при каких обстоятельствах не собираются делать прививку от COVID-19, даже если будут уволены.