Джакарта, 20 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 30 753 137 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первую прививку против коронавируса сделали 56 504 055 жителей Индонезии или 27,13% населения страны.

В Индонезии привились медицинские работники, государственные служащие, пожилые люди, дети в возрасте 12−17 лет.

Кроме того, ревакцинацию в Индонезии прошли 338 126 медицинских работников.

Власти Индонезии нацелены на вакцинацию 208 265 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 20 004 новых случаев заражения коронавирусом.