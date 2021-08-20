Полную вакцинацию в Индонезии прошли 30 млн человек
Джакарта, 20 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 30 753 137 человек, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»
Первую прививку против коронавируса сделали 56 504 055 жителей Индонезии или 27,13% населения страны.
В Индонезии привились медицинские работники, государственные служащие, пожилые люди, дети в возрасте 12−17 лет.
Кроме того, ревакцинацию в Индонезии прошли 338 126 медицинских работников.
Власти Индонезии нацелены на вакцинацию 208 265 720 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 20 004 новых случаев заражения коронавирусом.