Сеул, 20 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 20 августа телефонные переговоры с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в различных областях, включая изменение климата и поддержание мира, а также обсудили ситуацию в Афганистане.

Чон Ый Ён пригласил главу МИД Пакистана принять участие в конференции ООН на уровне министров по вопросам поддержания мира.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Южной Кореи провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции, с которым обсудил вопросы сотрудничества и ситуацию в Афганистане.

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