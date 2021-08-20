Магас, 20 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Ингушетии за прошедшие сутки скончались от COVID-19 еще два пациента. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 262, сообщили 20 августа в федеральном оперативном штабе.

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В настоящее время в республике проходят лечение от COVID-19 1279 пациентов. По данным регионального оперативного штаба, днем ранее в госпиталях оказывали помощь 424 пациентам, в том числе 187 — с подтвержденным коронавирусом. В тяжелом состоянии в отделениях реанимации находились 37 человек, в том числе 26 — были подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки сняты с учета 86 выздоровевших пациентов. Общее число вылеченных составило 17 340 человек.

Новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки 70, а общее число носителей инфекции в Ингушетии достигло 18 881 человека.