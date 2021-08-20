Москва, 20 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Так как гарантии 100%-ной невосприимчивости к коронавирусу нет ни у одного человека, пройти вакцинацию от COVID-19 необходимо и тем, кто до настоящего времени не переболел новым заболеванием. Об этом 20 августа заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режб Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Гарантии 100% невосприимчивости нет ни у одного человека. Можно не заразиться, когда заболели, например, члены семьи, но спустя несколько месяцев заболеть и самому», — приводит ее слова ТАСС.

Также Пшеничная добавила, что быструю защиту от SARS-CoV-2 может обеспечить клеточный иммунитет в случае, если «Т-клетки уже были «натренированы» на подобных патогенах в прошлом».

«В любом случае, даже если человек не подвержен респираторным инфекциям, не заболел до сих пор COVID-19, эта защита не идеальна и может дать сбой. Поэтому лучше не рисковать и вакцинироваться», — добавила эксперт.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что комбинация вакцин от COVID-19 «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунитет.