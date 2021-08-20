Тбилиси, 20 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Последние данные о темпах распространения коронавируса в Грузии показывают некоторое улучшение эпидемиологической ситуации. Об этом 20 августа заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

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«Хорошо то, что мы не видим скачкообразного роста. Пока, конечно, рано делать какие-либо оптимистические прогнозы, но выявляется картина небольшой стабилизации», — сказала замглавы минздрава.

Она отметила, что власти страны не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения, но населению нужно выполнять те, что уже действуют.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Грузии сообщили о 6028 выявленных за сутки случаях заражения коронавирусом, что стало «рекордом» за время пандемии. Потом этот показатель стал постепенно снижаться. 20 августа в стране сообщили о 4743 выявленных случаях заражения за сутки.