Москва, 20 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Все иностранные студенты российских вузов смогут приехать в Россию учиться очно, сообщил 20 августа глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

Kremlin.ru Валерий Фальков

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

На следующей неделе планируется опубликовать регламент въезда.

«Совместно с МИД мы обратились в оперативный штаб, чтобы в этом году разрешили въезд для обучения студентам из всех иностранных государств», — сказал Фальков. По его словам, принципиальное согласие оперативного штаба получено.

Фальков напомнил, что в прошлом учебном году такая возможность была у студентов из стран, с которыми у России есть авиасообщение. Министр отметил, что российские вузы помогут с вакцинацией иностранным студентам, которые не вакцинированы, но имеют такое желание.