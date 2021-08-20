Москва, 20 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 19 августа обвалились вслед за всем остальным рынком, в ходе торгов дойдя до локального минимума, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Торговый день был закрыт на отметке в $66,90 за баррель нефти марки Brent. Снижение составило чуть более 1%. На пике падения вслед за фондовым рынком стоимость бочки нефти опускалась до $65,85 — минимальной цены с 21 мая.

Цены на нефть падают шесть сессий подряд — это наиболее продолжительный период с февраля 2020 года.

Причины падения котировок нефти — протоколы ФРС, давшие понять, что сворачивание программы выкупа активов начнется уже в 2021 году, а также дальнейшее распространение дельта-штамма, особенно по Юго-Восточной Азии.

Инвесторы обеспокоенно смотрят на темпы заболеваемости в Китае, так как это основной потребитель нефти, и в близлежащих странах. Крупнейшие города Австралии объявили комендантский час.

Распространение заболевания продолжает давить на ожидания восстановления глобального спроса на топливо, хотя показатели по США, вышедшие на этой неделе, превзошли ожидания аналитиков втрое — запасы сырой нефти сократились на 3 миллиона баррелей вместо ожидаемого 1 миллиона.

Предполагаемый коридор движения на сегодня, 20 августа, — $66,03−67,80 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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