Москва, 20 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Комбинация вакцин от COVID-19 «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунитет, сообщает 20 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после проведения исследования в Азербайджане.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

«На сегодняшний день у участников исследования наблюдается 100%-ный иммунный ответ (выработка антител к шиповидному белку вируса COVID-19)», — говорится в телеграм-канале «Спутника V».

РФПИ предложил сотрудничество AstraZeneca для совместного исследования комбинированного использования вакцин в ноябре 2020 года, клинические испытания начались в феврале текущего года.

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Клинические исследования комбинации вакцин осуществляются сразу в нескольких странах. Так, вакцинация добровольцев проводится в ОАЭ и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прохождение вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник Лайт» как третьим компонентом для сделавших прививку двумя инъекциями американской вакцины Pfizer способствует повышению уровня защиты от штамма коронавируса «Дельта».

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