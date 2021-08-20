Джакарта, 20 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 20 004 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В период с 19 по 20 августа 2021 года от COVID-19 умерли 1348 человек. Всего эпидемия унесла жизни 123 981 человека.

По состоянию на 20 августа в Индонезии выявили 3 950 304 носителя коронавируса.

Кроме того, за последние 24 часа коронавирусом в стране переболели 26 122 человека. Всего побороть коронавирус в стране смогли 3 499 037 человек.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 327 286 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что правительство пытается получить дополнительные поставки вакцины против коронавируса.

Подробнее в материале:Власти Индонезии намерены увеличить запас вакцин в стране