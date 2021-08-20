Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Общественный центр видеонаблюдения за выборами всех уровней в Ленинградской области планируется разместить на базе филиала Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина в деревне Горбунки Ломоносовского района. Трансляция с видеокамер, установленных на избирательных участках в регионе, будет передаваться в этот центр непрерывно в течение 96 часов.

Камера видеонаблюдения alex alex

Как сообщили 20 августа в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, центр видеонаблюдения за выборами будет доступен для общественных наблюдателей, представителей партий и кандидатов, участвующих в выборах, а также для журналистов. При выявлении признаков нарушений порядка голосования и подсчета голосов, будет возможность отреагировать на это.

«У тех, кто находится в центре видеонаблюдения, будет возможность при выявлении сомнительных фактов оперативно перепроверить все происходящее на видеозаписи, а в случае необходимости сразу направить заявление в избирательную комиссию», ― отметил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами 2021 года Владимир Журавлев.

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Напомним, в сентябре 2021 года на территории Ленинградской области пройдут выборы депутатов Госдумы и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, а также очередные, досрочные, повторные, дополнительные выборы депутатов советов депутатов 18-ти муниципальных образований и выборы главы одного сельского поселения.

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