Москва, 20 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Предвыборная кампания и необходимость личных встреч первых лиц Москвы с электоратом проливают свет на перспективы развития Крылатского и судьбу связанного с ним исторического объекта — Олимпийской велодороги, вокруг которой не один год идёт судебный спор. В сети обсуждают заявление мэра Сергея Собянина, сделанное им во время встречи с жителями микрорайона Крылатское. На вопрос будет ли сохранён этот Олимпийский объект, мэр ответил буквально следующее: «Ну, слушайте, мы за этот объект боремся уже столько лет, находимся в судах. Там же арендаторы такие не очень вменяемые… Точно не дадим ничего разрушить»!

RIA Novosti archive Велотрасса на Крылатских холмах

После такого мэрского убедительного заверения «Точно не дадим разрушить!» должен был бы прозвучать короткий узнаваемый финал выпусков «Ералаша», который будет означать, что жители умиротворены, спортивная общественность успокоена, а более чем трёхлетний судебный процесс по иску ООО «Вестерн Эстейт» о признании части олимпийской кольцевой велодороги самовольной постройкой — проигран. Так прокомментировала ИА REGNUM заявление Собянина юрист АО «Лата Трэк» (собственник велотрассы) Татьяна Гусева.

Она напомнила, что 23 августа в Московском окружном суде под председательством судьи Е.Ю. Филиной состоится заседание, на котором будет рассмотрена кассационная жалоба собственника велотрассы АО «Лата Трэк» на решения прежних инстанций. Согласно этим решениям, велодорога признана частью улично-дорожной сети города Москвы, однако при этом её часть почему-то передана в пользование ООО «Вестерн Эстейт». На протяжении всего судебного процесса представители правительства Москвы, то есть представители Сергея Собянина, поддерживали исковые требования «Вестерен Эстейта» о сносе части олимпийской велотрассы.

«На имеющейся аудиозаписи первого заседания этого затянувшегося судебного процесса судья Арбитражного суда Москвы Панфилова Г.Е. многократно и даже с возмущением и с насмешкой говорит об абсурдности исковых требований «Вестерн Эстейтом», что, впрочем, не помешало ей спустя три года удовлетворить этот иск. Особенно судью удивило утверждение истцов о том, что они узнали о существовании олимпийской велотрассы на взятом в аренду земельном участке уже после заключения договора аренды. Между тем в картотеке Арбитражного суда имеется информация о поданной арендатором до заключения договора апелляционной жалобе, из которой понятно, что он достоверно знал о данном факте. Собственник велотрассы предоставил многочисленные обращения в мэрию, ДГИ Москвы о недопустимости предоставления в аренду земельного участка вместе с расположенным на нем сооружением», — говорит Гусева.

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