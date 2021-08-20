Тбилиси, 20 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Полевой госпиталь, развернутый в Тбилиси на случай нехватки мест в больницах, принял первых пациентов с COVID-19. Об этом 20 августа сообщила на брифинге замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Она рассказала, что накануне в госпиталь поместили девять человек. Это было сделано, чтобы срочно стабилизировать их состояние. Пациентов планируется перевести в обычные больницы.

«Главное — своевременно стабилизировать состояние пациента, а потом перераспределить в больничный стационар, исходя из серьёзности его состояния. Мы считаем, что не следует задерживать пациента в полевом госпитале более чем на два-три дня, затем нужно его переводить в ковид-гостиницу или другой госпиталь», — сказала Габуния.

Замглавы минздрава также сообщила, что ковидные госпитали в стране максимально загружены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 20 августа выявлено 506 040 носителей коронавируса, из которых 4743 — за последние сутки. Из них выздоровели 440 370, а в течение последних суток — 3393. В течение прошлого дня в стране умели 59 пациентов с COVID-19. Это является «рекордом» для Грузии.