Москва, 20 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Большинство врачей (85,4%), которые задействованы в кампании по вакцинации от COVID-19, испытывают перегрузки на работе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса мобильного приложения «Справочник врача».

Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Вакцинация

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Отмечается, что в основном перегрузки связаны с большим объемом бумажной работы, нехваткой специалистов и с большим числом пациентов.

По словам 81,4% медицинских работников, они задерживаются на работе от часа до трех и более, вовремя уходят только 18,6% врачей. При этом 70% медработников сообщили, что они задерживаются на работе из-за выполнения плановой работы, которая не относится к вакцинации.

Ещё 40,4% отметили, что введение данных о вакцинированных — долгий процесс, а 42,7% приходится задерживаться из-за требований руководства выполнять плановую работу.

Как сообщалоИА REGNUM, согласно данным статистики вакцинации населения от коронавируса в России на 19 августа, в стране сделано 74 958 016 прививок от COVID-19 (учитывается первый и второй компонент). Так, первую прививку поставили 41 512 800 человек (28,4% от населения), полностью привито 33 445 216 человек (22,9% от населения).