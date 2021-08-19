Благовещенск, 20 июня, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Амурской области 20 июня зарегистрировала документы первого кандидата в губернаторы на предстоящих выборах. Им стал действующий глава региона Василий Орлов, кандидат от партии «Единая Россия».

Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение) Василий Орлов

«У нас первый кандидат сдал документы. Сегодня на заседании комиссии мы зарегистрировали финансового уполномоченного, они смогут открыть счёт и заняться сбором подписей», — сказал РИА Новости председатель избиркома Руслан Головин.

До 14 июля продлится выдвижение кандидатов. Затем претенденты смогут вести агитацию и собирать подписи. Срок подачи подписных листов до 24 июля. Выборы губернатора состоятся в Приамурье в единый день голосования 10 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в голосовании, которое состоится 10 сентября.