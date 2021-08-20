Баку, 20 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Азербайджане с 1 сентября пользоваться услугами в торговых центрах, гостиницах, а также кафе и ресторанах смогут только те, кто имеет при себе ковид-паспорт. Об этом 20 августа сообщил заведующий отделом Администрации президента республики по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов на брифинге оперштаба по борьбе с пандемией.

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Он отметил, что паспорт будут требовать у всех лиц старше 18 лет, включая студентов. В обычные магазины можно будет ходить без ковид-паспорта.

Как сообщил на том же брифинге глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, специальные наряды полиции будут выявлять нарушителей в торговых центрах, пунктах общепита и гостиницах. Патрули могут быть в форме или в гражданской одежде.

Штраф за отсутствие ковид-паспорта будет составлять от 200 до 400 манатов (до $235) для физических лиц и от 4 000 до 5 000 манатов (до $2950) для юридических лиц.