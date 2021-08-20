Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Запас различных вакцин от коронавирусной инфекции в Петербурге на 20 августа составляет 401 401 дозу, говорится в опубликованных 20 августа материалах городского оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V")

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Столь высокий запас возник в силу того, что в предыдущие сутки в Петербург поступило 132 904 дозы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», 6240 комплектов препарата «КовиВак» и 38 400 комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

«В Петербурге создан большой запас разных видов вакцины. Каждый может выбрать в зависимости от состояния здоровья», — отметил в этой связи губернатор Александр Беглов.

В то же время темпы первичной вакцинации, существенно увеличившиеся несколько недель назад, вновь оставляют желать лучшего. За последние сутки первую прививку сделал 5891 человек, закончили цикл вакцинации 18 648 человек.

Всего в Петербурге хотя бы первой дозой вакцины привиты 1 433 355 человек, завершили вакцинацию 1 306 703 человека. Это порядка 30% от численности взрослого населения города.