Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 489 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 августа. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 488 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители инфекции выявлены в 51 городе и районе Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (208), а также Азовском и Мясниковском районах (по десять). 19% заразившихся — люди старше 66 лет, более 16% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 119 082 носителя коронавируса. Выздоровели 104 033 человека.