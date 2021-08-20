Новосибирск, 20 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 20 августа, за минувшие сутки выявили 181 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 184 случая.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 49, 60, 68, 80, 82 и 86 лет и женщины в возрасте 74, 81 и 84 лет. Всего в регионе умерли 2543 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 194 человека, на ИВЛ — 23 пациента».

Всего в регионе зарегистрированы 56 555 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4317 детей; 46 802 пациента выздоровели (+101 за сутки).