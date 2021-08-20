Краснодар, 20 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 253 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 20 августа. Сутками ранее, 19 августа, было зарегистрировано 252 новых носителя. В числе заболевших за последние сутки — девятимесячный ребенок.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре заболели 59 человек. В Лабинском районе 31 новый пациент. В Сочи выявили 24 случая заражения коронавирусом, в Усть-Лабинском районе — 18. По 16 положительных тестов в Анапе и Тихорецком муниципалитете. В Курганинске COVID-19 подтвердили у 10 человек», — уточнили в оперативном штабе.

Всего на 20 августа в регионе заражение коронавирусом подтверждено у 64 194 человек, включая 4 118 детей. Выздоровели 48 527 пациентов, скончались 4 865 человек.

На данный момент лечение от ковида проходят около 11 тыс. жителей региона — 3 462 человека находятся в стационарах, 7 340 — дома. 100 человек остаются в тяжёлом состоянии — 92 подключены к аппаратам ИВЛ, восемь находятся на ЭКМО.