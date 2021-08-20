Томск, 20 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В канун Дня Государственного флага России томская молодёжь развернула триколор размером 8×12 метров в Лагерном саду. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в областной администрации.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

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В акции приняли участие спортсмены и волонтёры: члены региональной федерации кикбоксинга, представители «Молодёжки ОНФ», регионального ресурсного центра по развитию добровольчества «Бумеранг добра», волонтёры-медики.

По словам президента федерации кикбоксинга Томской области Кирилла Базаева, флаг России развернули в знаковом для всех томичей месте — у Монумента боевой и трудовой славы.

В Томской области запланированы и другие мероприятия в честь Дня Государственного флага России.

Напомним, День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.

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