Кишинёв, , 12:06 — REGNUM Заявление генпрокурора Молдавии Александра Стояногло о том, что президент республики Майя Санду якобы требовала возбудить дела против лидеров оппозиции, обеспокоило членов Партии социалистов. Об этом говорится в обнародованном заявлении ПСРМ.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Партия социалистов Республики Молдова с тревогой отмечает незаконные и антидемократические манипуляции новой власти, которые становятся все более опасными для правового государства», — говорится в заявлении.

Авторы документа отмечают, что давление на законодательную власть недопустимо и противоречит конституционным нормам. «Социалисты» призвали опубликовать стенограмму с заседания Высшего совета безопасности от 10 августа, на котором, как заявил Стояногло, якобы было оказано давление на генпрокуратуру.

Напомним, 19 августа Стояногло заявил на пресс-конференции, что прокуратура Молдавии после того, как президентом стала Санду, якобы подвергается давлению. Он сообщил, что глава республики якобы потребовала возбудить дела против экс-президентов Молдавии Игоря Додона и Владимира Воронина, которые являются лидерами Блока коммунистов и социалистов.

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