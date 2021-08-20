Брянск, 20 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Брянской области 20 августа выявлено 194 новых носителя коронавируса — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 248 пациентов, 13 человек не справились с осложнениями и скончались. Вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 322 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждён 58 641 случай заболевания COVID-19. За сутки лаборатории проверили 1,9 тысячи тестов, с начала пандемии выполнено 705 240 исследований на коронавирус. Выздоровели 53 999 человек. скончались от осложнений 994 пациента.

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 322 684 жителя Брянской области.