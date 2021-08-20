Воронеж, 20 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 467 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 августа в региональном оперативном штабе. Накануне, 19 августа, сообщалось о 461 новом случае заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки медики признали выздоровевшими после ковида 189 воронежцев. Скончались 24 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 113 455 случаев заражения, выздоровели — 100 830 человек. Скончались от ковида 4 829 воронежцев.