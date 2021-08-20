Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Ростовской области будет создан запас лекарств для лечения COVID-19. Медикаментами обеспечат и пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 20 августа.

Никита Устинов ИА REGNUM Лекарство в капсулах

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Во избежание дефицита лекарств от СOVID-19 глава региона Василий Голубев распорядился выделить из региональной казны более 160 млн рублей. Это решение было принято на состоявшемся 17 августа заседании регионального оперштаба.

ИА REGNUM напоминает, что в ковидных госпиталях лечение получают более 4,2 тыс. пациентов с COVID-19. Ещё около 5 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении.