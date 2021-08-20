Новосибирск, 20 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области в преддверии учебного года усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, на школьных ярмарках. Об этом сообщает правительство региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

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Уточняется, что за прошедшую неделю проведено 2915 проверок, составлено 283 административных протоколов за нарушение ограничительных мер, 264 дела направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске с 1 августа заработала первая школьная ярмарка — на пл. им. Карла Маркса. С 17 августа товары для школьников стали доступны и на ул. Троллейной.

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