Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1691 новый случай коронавирусной инфекции, это на 128 случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 20 августа в федеральном оперштабе. Таким образом, небольшое снижение суточной заболеваемости в городе вновь сменилось ростом.

Дарья Драй ИА REGNUM Покровская больница Петербурга, где лечат COVID-19

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Одновременно выросла и суточная смертность от COVID-19. За последние сутки в Петербурге зафиксировали 39 летальных исходов от этой болезни, что на семь случаев больше, чем в предыдущий день.

С учетом новых данных, за время пандемии в Северной столице подтверждено 564 039 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Скончались 20 188 человек (летальность 3,5% от числа заразившихся). Выздоровели от ковида 541 746 человек, в том числе 1846 пациентов выписаны за последние сутки.