Москва, 20 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки увеличилось на 1925, сообщили 20 августа в столичном оперштабе.

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Общее число заражений в столице с начала пандемии, по данным оперативного штаба, составило 1 551 311 случаев.

«За сутки госпитализированы 616 человек, скончались 52 пациента», — говорится в распространённой штабом информации.

Аппараты ИВЛ поддерживают жизни 338 жителей Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 августа для посещения центров госуслуг «Мои документы» в Москве не требуется предварительная запись. Отмену условия в столичной мэрии объяснили стабилизацией эпидемиологической ситуации.