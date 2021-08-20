Москва, 20 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. По случаю празднования Дня Государственного флага России 22 августа в Москве запланировано свыше 70 мероприятий на культурных площадках. Об этом 20 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пресс-служба администрации Приморского края Флаг России

По ее словам, посвященные празднику мероприятия пройдут в городе с 20 по 22 августа в дистанционном и очном форматах. Принять участие в торжествах можно бесплатно, однако на некоторые события понадобится предварительная регистрация.

«Специальную программу подготовили парки, библиотеки и культурные центры Москвы, а также ВДНХ. Всего запланировано более 70 праздничных онлайн‑ и офлайн-событий. Москвичей и жителей других городов ждут познавательные лекции, экскурсии, мастер-классы, виртуальные выставки и творческие встречи», — сказала Сергунина.