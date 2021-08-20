Екатеринбург, 20 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 31 случай смерти от последствий новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения, сутками ранее, 19 августа, было зафиксировано «рекордное» число летальных случаев COVID-19 — 32. Нынешний суточный показатель — второй по количеству смертей.

Всего подтверждено 4848 случаев смерти от данной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области резко выросла естественная убыль населения.