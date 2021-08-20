Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов во время открытого заседания межправительственного совета ЕАЭС предложил провести в 2022 году на озере Иссык-Куль Евразийский экологический форум. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Thomas Depenbusch (Depi) Иссык-Куль

«Принимая во внимание то, что климатическая повестка и вопросы «зелёной» экономики стали неотъемлемой частью экономической деятельности практически всех стран мира, предлагаю летом следующего года в рамках заседания Евразийского межправсовета провести здесь, на берегу Иссык-Куля, Евразийский экологический и климатический форум, посвященный изменению климата и вопросам «зелёной» экономики», — сказал Марипов.

Он отметил, что появилась необходимость в изменении фокуса внимания на развитие новых направлений интеграционного сотрудничества. Неотъемлемой частью устойчивого экономического развития, по его словам, является «зелёная» экономика, которая подразумевает использование одновременное продвижения экономических и экологических целей.

«Важно, чтобы меры по борьбе с изменениями климата не стали инструментом нечестной борьбы и не содействовали разгону имеющихся производственных связей, а наоборот, формировали новые», — заявил Марипов.

Как сообщалось ранее, 19 и 20 августа в Киргизии прошло заседание межправительственного совета ЕАЭС, главной темой которого стало углубление сотрудничества между странами-участницами и расширение интеграции в Евразии. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания предложил создать рабочую группу по решению проблем глобальной климатической повестки и призвал к продвижению «зелёного финансирования» в странах союза.