Премьер-министр Киргизии предложил ЕАЭС провести климатический форум
Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов во время открытого заседания межправительственного совета ЕАЭС предложил провести в 2022 году на озере Иссык-Куль Евразийский экологический форум. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Он отметил, что появилась необходимость в изменении фокуса внимания на развитие новых направлений интеграционного сотрудничества. Неотъемлемой частью устойчивого экономического развития, по его словам, является «зелёная» экономика, которая подразумевает использование одновременное продвижения экономических и экологических целей.
Как сообщалось ранее, 19 и 20 августа в Киргизии прошло заседание межправительственного совета ЕАЭС, главной темой которого стало углубление сотрудничества между странами-участницами и расширение интеграции в Евразии. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания предложил создать рабочую группу по решению проблем глобальной климатической повестки и призвал к продвижению «зелёного финансирования» в странах союза.