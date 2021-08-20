Черкесск, 20 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии предоставили материальную помощь жителям домов, оказавшихся в зоне подтопления в результате ливневых дождей. По десять тысяч рублей получили семьи, жилища которых частично пострадали от воды. По 50 тыс. рублей выплатили владельцам домов, полностью утратившим имущество в результате подтоплений.

Alania.gov Подтопление

«Единовременную общую помощь в размере 260 тыс. рублей получили 26 семей. Каждая семья получила по 10 тыс. рублей. При полной утрате имущества четыре семьи получили по 50 тыс. рублей», — приводит слова заместителя директора республиканского управления по делам ГО и ЧС Ольги Гончаровой РИА «Карачаево-Черкесия».

Как отметила чиновница, помимо этих пострадавших, получат компенсацию еще четыре семьи в посёлке Юбилейный, и из резервного фонда мэрия Черкесска решила выделить по 10 тыс. рублей еще десяти семьям в столице региона.

Напомним, сильные ливни обрушились на Карачаево-Черкесию в июне 2021 года, подтопив десятки домов по всей республике, в том числе и в столице.

Читайте также: «Море пришло к вам!» — соцсети ругают власти Черкесска за «Венецию»