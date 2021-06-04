4 июня 2021 | Время чтения 5 мин

О проблемах жителей городов и сел, страдающих от сильных ливней с градом или снегопадов, говорится постоянно и во всех уголках России. На этот раз свои претензии властям высказали жители Карачаево-Черкесии.

Ольга Карпова, , 16:53 — REGNUM Непогода всегда вносит свои коррективы во многие жизненные процессы. Зимой снегопады нарушают жизненный ритм горожан из-за того, что коммунальщики не справляются со снежными заносами. Летом ливни превращают улицы в моря, а в старых домах дают течь крыши. Жители недовольны, да и чем им быть довольными, когда проблема повторяется из года в год, а жалобы, как комариный писк, никто из властей наверху не слышит.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Бывают, конечно, случаи, когда голос снизу доходит до верхов и что-то меняется в лучшую сторону, делая счастливыми какую-то часть населения. Но находятся новые проблемы, новые дыры, и вновь горожане пишут жалобы властям, публикуют фото‑ и видеофакты потопов после ливней в соцсетях. Не стала исключением и ситуация после очередных проливных дождей в Карачаево-Черкесии — пользователи соцсетей бросились публиковать посты со своими проблемами.

Вот подтопило подъезд в доме по улице Октябрьская, 334 города Черкесска. Вот топит дворы на улицах Набережная и Луговая в столице республики. А вот непроходимые болота во дворе дома по улице Космонавтов, 64, в районе улицы Гутякулова — напротив завода НВА и телекомпании «Архыз 24», на переулке Одесский, 11 и 9 и на улице Красноармейская, 80.

«Действительно, из-за обильных осадков, которые выпали за последние дни и превысили норму более чем на 270%, весь город оказался в сложной ситуации», — так прокомментировала проблему мэрия города Черкесска.

Ну, а жители города высказали свое возмущение этой ситуацией, которая повторяется из года в год, на странице «ЧП Карачаево-Черкесии» в соцсети Instagram. Особой надежды на какие-либо подвижки со стороны властей, похоже, никто из комментаторов не имел, однако пар все же выпустили, да и ответы получили кое-какие от местной мэрии, которая комментировала почти каждое сообщение подписчиков обещаниями исправить ситуацию.

Ливень Иван Лазебный © ИА Красная Весна

«Каждый раз после дождя топит дворы. После заявления приехали и сказали, что денег на очистку ливневки нет!» — написал один из «подтопленцев».

"Проще купить резиновые сапоги, чем достучаться до небес», — предложила выход zolotaya businka.

«Тут, скорее всего, дело не в сапогах, а в том, что люди деньги за обслуживание домов платят просто так. Значит, не надо с людей взимать выдуманные платы, если ничего не исполняется», — считает veter peremen.

«Не у всех же резиновые сапоги есть и «резиновое» терпение», — возмутилась София.

«Пиарим в новостях, что занимаемся благоустройством придомовых территорий, детских площадок, зон отдыха, а сделать всё, чтобы люди не тонули в грязи и в воде, — так и не научились! Люди уже устали обращаться во все инстанции, к депутатам», — высказала свое мнение Лариса А.

Некоторые подписчики предлагали всевозможные способы применения воды, в таких объемах оказавшейся на улицах города после стихийного явления. Предлагали устроить аттракционы с использованием надувных средств и аквапарки, воспользоваться возможностью почувствовать себя путешественниками по итальянской Венеции.

«На банане прокатить по всему городу бесплатно!»— предложила Yuliya.

«Можно на резиновых лодках плыть», — присоединилась к ней Лилия.

«Венеция. Романтика. Плыви, не хочу», — таких сравнений с итальянской достопримечательностью в комментариях было немало.

«Те, кто не сможет себе позволить поехать на море в этом году, море приедет к вам. Не благодарите, с любовью — ваша администрация города», — пошутил murat.

«Надо организовать новый бизнес «перевозка на лодке после дождя», — предложили и такой стартап.

Ряд читателей жаловались, что иногда из-за сплошных луж на тротуарах приходится ходить по проезжей части улиц. Другие горожане сообщали о том, что в невысыхающих лужах живут лягушки. Третьи ругали строителей и власти, которые не могут предусмотреть ливневки и стоки при планировании и ремонте улиц.

«Наш город вообще не готов к ливням. Неграмотные вообще. Когда делают дороги, о чем вообще думают?» — задаются вопросом многие комментаторы.

«Я одного не пойму: те, кто производит ремонт дорог, — реально тупоголовые с купленными дипломами? Как можно не предусмотреть ливневки? Как только дождь, так и начинается — весь интернет заполнен фото и видео улиц, где полное отсутствие ливневок», — довольно резко отозвалась о строителях Малышка.

«Когда закончится этот беспредел? Администрация города, выходите, снимите очки, как народ должен идти на работу? Как дождь, не знаешь, как пройти. Когда сделают нормальные дороги и ливневки? У нас в Черкесске только то и знают — отмывание денег на несделанный объект. Когда будут у нас ответственные руководители?» — высказал свои претензии к власти abazaabazashta.

Ливневая канализация Arina Borisova

Был на странице в соцсети и ответ от властей города Черкесска на эти мольбы народа.

«Всего в республиканском центре 724 ливневых колодца и дождеприемника. Конечно же, они не справляются с такими обильными осадками. Где-то их не было изначально. К большому сожалению, по улице Октябрьской действительно нет ливневой системы. Её строительство несоизмеримо с ремонтом дорог — в финансовой составляющей. <…> Мы отслеживаем все федеральные программы, войдя в которые будет возможно строительство ливневой системы водоотведения.

Также обращаем ваше внимание, что при проектировании Северного микрорайона города была заложена система ливневой канализации, которая во многом решит вопрос с объемом воды, который образуется при сильных ливнях. Также прорабатывается вопрос по строительству ливневой канализации, которая будет собирать воду по ул. Гутякулова от ул. Октябрьской до ул. Демиденко и доносить ее до начала ул. Свободы и далее на очистные сооружения. Это позволит решить проблему с ливневыми водами на улице Гутякулова, а также на части улицы Демиденко, Октябрьской и ряда более мелких прилегающих улиц.

В том случае, если у вас появятся дополнительные вопросы, просим обратиться в коммунальный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства», — как могли успокоили горожан чиновники.

«Мы это слышим на протяжении десяти лет: улица внесена в план следующего года — и так каждый год. Один и тот же ответ каждый год на постоянные и письменные коллективные жалобы», — не поверила коммунальщикам Жанна.

«Неужели такие вопросы только Путин решает? Или ждут, когда дом рухнет, — тогда проверки сделают. Обидно!» — подвел итог разговору tianDe.