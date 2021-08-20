Вашингтон, 20 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Согласно предварительным результатам исследования ученых из США, у детей, которые родились во время связанного с пандемией коронавируса карантина, более низкие показатели IQ, чем у родившихся до этого. Об этом 20 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

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"В то время как социально-экономические факторы, по-видимому, смягчают негативные последствия пандемии, основные факторы, лежащие в основе наблюдаемых нами тенденций, остаются неизвестными», — приводит слова авторов исследования World Net Daily.

Также указывается, что, как считают ученые, первые 1000 дней жизни ребенка — самые важные для его развития, при этом факторы окружающей среды, включая психическое и физическое здоровье матери, питание, стимуляцию и поддерживающий уход, тоже могут оказать влияние на развитие ребенка.

Уточняется, что в исследовании принимало участие 605 детей из Род-Айленда, включая 39 детей, которые родились в 2018 и 2019 годах. Ученые выяснили, что IQ родившихся до пандемии составил от 98,5 до 107,3 и имел среднее значение 100, в то время, как IQ младенцев, родившихся во время пандемии, резко упал и находится в диапазоне от 27 до 37 пунктов.

Как считают ученые, это обстоятельство связано с политикой изоляции, направленной на замедление распространения COVID-19 и, в частности, с такими мерами, как закрытие экономики, ношение масок, прекращение занятий в школах, социальное дистанцирование и приказы оставаться дома.

Помимо этого, исследователи отмечают, что пандемия COVID-19 в корне изменила ситуацию со здоровьем детей и теперь беременные матери и отдельные лица, а также дети живут в совершенно иной экономической, психосоциальной и образовательной среде, по сравнению с существовавшей всего 18 месяцев назад.