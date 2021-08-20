Кишинёв, 20 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Кишинёве 20 августа стартовал марафон вакцинации от COVID-19 для сотрудников системы образования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Молдавии.

NIAID Вакцинация

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Прививки в течении двух дней будут делать в столичном центре вакцинации. В первый день вакцинация проходит для сотрудников образовательных учреждений. На следующий день будут ожидать работников управления культуры и управления по защите прав ребёнка.

Сообщается, что в ходе марафона используют прививки от компаний Pfizer, Johnson&Johnson, Astra Zeneca и Sinopharm.

Напомним, мэр Кишинёва Ион Чебан ранее заявил, что занятия в школах не начнутся, пока не будут привиты до 70 — 80% сотрудников системы образования. По последним данным, из 150 школ столицы это условие выполнили в 41 школе.