Манила, 20 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил ослабление ограничений по коронавирусу в Маниле с 21 по 31 августа 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

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Филиппины продолжают бороться с ростом заболеваемости и смертности в стране.

Согласно полученным данным, ослабление ограничений позволит увеличить деятельность предприятий, но рестораны и религиозные собрания останутся под запретом.

Министерство здравоохранения Филиппин подтвердило 14 895 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, на Филиппинах также за сутки зарегистрировано 258 случаев смерти.

До пандемии Филиппины были одной из самых быстрорастущих экономик в Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Китая предоставило Филиппинам один миллион доз вакцины Sinopharm.