Таллин, , 11:20 — REGNUM 20 августа в Эстонии проходят официальные торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию восстановления независимости республики. Как сообщает Вaltnews, эстонские власти «забыли» пригласить на празднования официальных представителей России.

На мероприятиях присутствуют дипломаты и политики, члены парламентов Латвии, Литвы, Польши и Исландии, а также председатель Европейского парламента Эльмар Брок.

Напомним, что в августе 1991 года независимость Эстонии была получена в результате важнейших событий в Москве — военного переворота и приход к власти ГКЧП. 20 августа 1991 года в 23:03 по местному времени Верховный Совет Эстонской ССР 69 голосами «за» принял постановление «О независимости Эстонской Республики».

Российская Федерация была второй в мире (после Исландии) и первой среди важнейших стран мира, кто признал независимость Эстонской Республики.

Эстонские политики, включая президента Леннарта Мэри, неоднократно отмечали в своих мемуарах, что без признания Эстонии Москвой и тогдашним президентом России Борисом Ельциным ее нынешняя независимость была бы невозможна.