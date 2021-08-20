Хабаровск, 20 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 1 сентября школьники начнут учиться очно и с торжественными линейками. Празднование начала учебного года будет сопровождаться соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и дополнительных мер безопасности. Но Роспотребнадзор всё равно против, пишет 20 августа ИА «Хабаровский край сегодня».

Admobninsk.ru Школа готовится к учебному году

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Главный аргумент санитарных врачей — слишком мало педагогов поставили прививки от COVID-19. Низкий уровень вакцинации учителей может привести к вспышкам инфекции, тем более что новый штамм коронавируса более заразен, чем тот, который циркулировал в прошлом году.

«Мы попытались проанализировать темпы вакцинации среди различных профессиональных групп. Если среди медицинских работников мы видим достаточно высокий процент привитых от коронавируса, то среди работников образовательных организаций, количество которых сопоставимо с числом медиков, уровень иммунизации в два раза ниже», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Веселов.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка по заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае не улучшается и остаётся хуже, чем в среднем по России.