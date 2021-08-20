Роспотребнадзор против штатного начала учебного года в Хабаровском крае
Хабаровск, 20 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 1 сентября школьники начнут учиться очно и с торжественными линейками. Празднование начала учебного года будет сопровождаться соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и дополнительных мер безопасности. Но Роспотребнадзор всё равно против, пишет 20 августа ИА «Хабаровский край сегодня».
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Главный аргумент санитарных врачей — слишком мало педагогов поставили прививки от COVID-19. Низкий уровень вакцинации учителей может привести к вспышкам инфекции, тем более что новый штамм коронавируса более заразен, чем тот, который циркулировал в прошлом году.
Как сообщало ИА REGNUM, обстановка по заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае не улучшается и остаётся хуже, чем в среднем по России.