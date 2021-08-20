Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Срок сдачи первой в Ростовской области инфекционной больницы задержится на год. Назначена очередная дата открытия лечебного учреждения.

Mos.ru Больница

Как пообещали в донском минздраве, инфекционный госпиталь примет первых пациентов до 30 декабря 2021 года, пишет телеграм-канал Don Mash. Сразу же после начала масштабной стройки в Первомайском районе Ростова-на-Дону донской губернатор Василий Голубев заявил, что двери больницы будут открыты в декабре 2020 года. Однако в дело вмешались новые обстоятельства, которые задержали подрядчика на объекте. Сроки открытия больницы неоднократно переносились — на май, июнь, июль и август 2021 года.

ИА REGNUM сообщало, что подрядчик первой в Ростовской области инфекционной больницы получит претензию в связи со срывом срока сдачи объекта. Власти заявили о практически полной готовности лечебного учреждения. Однако ввести его в эксплуатацию пока не представляется возможным.