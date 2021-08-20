Иволгинский район, Бурятия, 20 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель по обвинению в избиении собственной матери, в результате чего потерпевшая скончалась. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 39-летний мужчина был ранее судим.

Следственное управление СКР по Бурятии Пожилую женщину избили до смерти в Бурятии

По версии следствия, обвиняемый жиль с пожилой матерью в селе Сотниково. 23 февраля 2021 года он распивал спиртное со знакомыми.

«На фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода он напал на женщину, повалил ее на пол и стал с силой наносить удары ногами по различным частям тела. Спустя некоторое время злоумышленник успокоился», — отметили в ведомстве.

Затем мужчина позвонил подруге, рассказав, что мать упала и ударилась. Та вызвала скорую помощь, но было слишком поздно. Пожилая женщина скончалась через несколько дней.

Обвиняемый был задержан, признал свою вину, однако позже заявил, что оговорил себя. По его словам, в момент избиения его не было дома. Также он пожаловался на головные боли после аварии, в которую попал в нетрезвом состоянии. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем дело направлено в суд.

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