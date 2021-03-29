Джидинский район, Бурятия, , 10:23 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии задержан местный житель, обвиняемый в убийстве жены и сына. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, сообщение об обнаружении тел убитых в селе Дырестуй поступили 26 марта.

По данным следствия, 64-летний обвиняемый проживал с 65-летней женой и сыном 42 лет. Последние уже несколько лет злоупотребляли спиртным, в связи с чем в семье складывалась конфликтная ситуация. Мужчина, который сам не пил из-за болезни, регулярно подвергался насилию со стороны пьяных родственников.

В тот день обвиняемый сидел на диване и смотрел телевизор, когда домой вернулся пьяный сын и столкнул его на пол. После этого он лёг спать. Позже ему не понравилось, что отец шумит, готовя корм для домашнего скота и начал его оскорблять.

«Обвиняемый выхватил из-за пазухи нож и нанес им несколько ударов в шею сына. На крики прибежала пьяная жена. С ней мужчина расправился таким же образом, после чего сам пытался свести счеты с жизнью, но его остановила племянница, заглянувшая в дом. После чего они позвонили в правоохранительные органы и сообщили о происшествии», — отметили в ведомстве.

Мужчина задержан и уже дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. Следователи в настоящее время проверяют данные о совершении преступления в состоянии аффекта, а также «длительной психотравмирующей ситуации в семье».

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