Новороссийск, Краснодарский край, 20 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Движение автотранспорта ограничено на трассе «Новороссийск — Керчь» в районе Новороссийска из-за непогоды, сообщили 20 августа в пресс-службе администрации города.

Admnvrsk.ru Новороссийск

«Госавтоинспекция предупреждает: в связи с выпадением обильных осадков, 20 августа 2021 года ограничено движение автотранспорта в сторону города-курорта Анапа на федеральной автодороге «Новороссийск — Керчь» 65 км + 300 м», — говорится в сообщении.

Объезд организован через поселок Виноградный. При этом ГИБДД просит воздержаться от использования личного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 августа на дороге Абинск — Шапсугская вечером 19 августа произошёл сход селя, на утро 20 августа его последствия устранены, восстановлено движение транспорта.