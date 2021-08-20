В ВС Южной Кореи за сутки выявили пять носителей коронавируса
Сеул, 20 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у пяти военнослужащих, несущих службу в четырёх подразделениях сухопутных войск и одном подразделении спецвойск при министерстве обороны.
Известно, что военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 39.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1580. Из них 1531 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2052 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 232 859.
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