Сеул, 20 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Republic of Korea Armed Forces Армия Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у пяти военнослужащих, несущих службу в четырёх подразделениях сухопутных войск и одном подразделении спецвойск при министерстве обороны.

Известно, что военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 39.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1580. Из них 1531 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2052 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 232 859.

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