Москва, 20 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Сегодня, 20 августа, российская валюта на утренних торгах демонстрирует негативную динамику, снижаясь на 0,3% и оставляя все дальше позади, важный уровень в 74,10 за доллар США, который сдерживал падение рубля к отметке в 75,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

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«Слабые надежды на отмену этого сценария вечером 19 августа еще оставались. Часть американских фондовых индексов по итогам вчерашних торгов смогла выйти в зеленую зону индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,13%, а высокотехнологичный Nasdaq 100 0,11%.

Но после ночного разгрома на азиатских фондовых площадках, по итогам которого индекс гонконгской фондовой биржи потерял 1,7%, а японский Nikkei 225 1,0%, надежд на то, что рубль не упадет к 75,00 за доллар США, практически не осталось.

Европейские фондовые индексы вряд ли смогут сдержать азиатский негатив, немецкий DAX к текущему моменту уже теряет 0,3%, британский FTSE 100 еще удерживает нейтралитет.

А с приходом американской сессии, давление на группу рисковых активов сегодня вечером, 20 августа, почти наверняка вырастет, потому что многие инвесторы предпочтут зафиксировать свои позиции перед важнейшим симпозиумом в Джексон-Хоуле на следующей неделе 26−28 августа.

Тоническая картина подтверждает безальтернативность снижения российской валюты к 75,00 за доллар США, поэтому, стоит ожидать, что сегодня во второй половине дня давление на рубль вырастет и движение к указанной цели ускорится», — считает эксперт.

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