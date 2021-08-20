Москва, 20 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. До тех пор пока доходы российских производителей пшеницы покрывают их издержки, экспортные поставки зерна не будут сокращаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила директор центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. Так она прокомментировала прогнозы экспертов Bloomberg, которые предположили, что из-за экспортных пошлин на зерно Россия рискует потерять доминирующее положение на мировом рынке.

Пшеница

«Россия производит зерна больше, чем требуется для обеспечения внутренних нужд, и все излишки должны быть вывезены. Поэтому не стоит ожидать сокращения поставок пшеницы на экспорт, — сказала Шагайда. — Что касается экспортных пошлин, которые несколько снижают доходность бизнеса, то следует помнить, что, как правило, экспортеры зерна — не те, кто его производит. И пока доходы покрывают издержки производителей, производство сокращаться не будет. Производители будут взвешивать, оценивать и планировать свою деятельность, исходя из мировых цен, издержек и степени компенсации пошлин».

При этом она обратила внимание, что конкурентоспособность России на мировом рынке может падать лишь по сравнению с теми странами, где нет пошлин на экспорт зерна.

«Однако там могут быть другие ограничения, например, самоограничение по объему. Для экономики важно не место в рейтинге, а то, чтобы доходы производителей были достаточными, чтобы они развивались, а их продукция была доступной внутренним потребителям», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, грозит ли жителям РФ резкий рост цен на хлеб.