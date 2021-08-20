Лондон, 20 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» подписал контракт с норвежским полузащитником Мартином Эдегором. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба клуба.

Luis Fernandez Мартин Эдегор

Эдегор перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала». В лондонском клубе он будет выступать под восьмым номером.

Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году, но провёл за основную команду клуба всего девять матчей. Он выступал на правах аренды за нидерландские «Херенвен» и «Витесс» и испанский «Реал Сосьедад».

В январе 2021 года 22-летний футболист перешёл в «Арсенал» на правах аренды, сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах и забил два гола.