Абуджа, , 10:44 — REGNUM С 18 по 19 августа первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся в турне по странам Африки, посетил Нигерию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, южнокорейский дипломат встретился с государственным министром иностранных дел Нигерии Зубайру Дада, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере морской безопасности.

Представитель Южной Кореи также выразил озабоченность по поводу частых похищений иностранных судов и моряков пиратами в Гвинейском заливе. Он отметил, что Южная Корея внесла свой вклад в усилия по укреплению морской безопасности в регионе.

В свою очередь, представитель Нигерии подчеркнул, что участие мирового сообщества в предотвращении похищений имеет важное значение, поскольку с этой проблемой ни одна страна не сможет справиться в одиночку.

В ходе поездки Чхве Чжон Гон провёл встречу с министром транспорта Нигерии Ротими Амаечи, а также телефонные переговоры с министром обороны страны Баширом Магаши.

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